البحرين.. وقفة تضامنية مع القدس وقطاع غزة تحت عنوان "لن نخذلكم" (صور)

نظمت جمعية "مناصرة فلسطين" البحرينية وقفة تضامنية مع القدس وقطاع غزة تحت عنوان "لن نخذلكم"، في منطقة الساية في البسيتين شمال غرب البلاد.

وقال رئيس الجمعية عبد المنعم المير إن "هذه الوقفة تأتي لمشاركة أهل فلسطين احتفالهم بالنصر، ولنؤكد أننا كنا أوفياء وسنبقى أوفياء لفلسطين وقضيتها، وسوف تكون فلسطين دائما قضيتنا التي نورثها لأبنائنا وبناتنا كي يورثوها للأجيال القادمة".

وتوجه المير بالشكر لجميع المشاركين في الوقفة التضامنية أفرادا وجمعيات، رجالا ونساء، وللمسؤولين في وزارة الداخلية ومديرية أمن المحرق على تعاونهم، ولمحافظ محافظة المحرق سلمان بن عيسى بن هندي على حضوره الوقفة التضامنية.

ودعت الجمعية في بيان لها بمناسبة الوقفة التضامنية إلى "مواصلة البذل المادي والدعم المعنوي والزخم الإعلامي والنصرة بكل أشكالها لهذه القضية العادلة قضية فلسطين، وأن تتواصل الجهود بالهمة والعزيمة ولا تتوقف بهذا الانتصار الأخير".

وأضافت "نحن نحتفل بانتصار إخواننا في القدس وغزة لنعاهد الله تعالى أن نبقى أوفياء ما حيينا لأقصانا ومقدساتنا ومسرى نبينا وألا ننسى فلسطين - كل فلسطين - يوما ما دامت الدماء تجري في عروقنا".

المصدر: "الأيام"