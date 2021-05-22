رئيس الوزراء التونسي يشدد من العاصمة الليبية على تعزيز التعاون الاقتصادي

شدد رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي عند وصوله إلى العاصمة الليبية على رغبة بلاده في تحفيز التعاون الاقتصادي مع البلد الجار الذي يحاول طي صفحة عقد من النزاع وانعدام الاستقرار.

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وقال المشيشي عند وصوله إلى طرابلس وقبيل توجهه للقاء نظيره الليبي إن الزيارة تهدف إلى "تأكيد عمق الروابط التاريخية السياسية والاقتصادية وخصوصا الروابط الإنسانية التي تجمع ليبيا وتونس".

وأضاف "مجالاتنا الاقتصادية متكاملة والذي يمس ليبيا من الناحية الاقتصادية ينفع أيضا تونس".

ويقوم رئيس الحكومة التونسي بزيارته الأولى لليبيا السبت والأحد بدعوة من نظيره عبد الحميد الدبيبة، يرافقه عدد من الوزراء ونحو مئة من أصحاب الشركات الذين سيشاركون في منتدى اقتصادي ومالي في طرابلس، وفق رئاسة الحكومة التونسية.

ويشارك في الزيارة أيضا محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار.

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وبين تونس وليبيا علاقات اقتصادية وثيقة إضافة إلى ارتباطات عائلية بين جانبي الحدود، لكنها تضررت إثر سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، ورغم ذلك، لا تزال تونس وجهة أساسية لليبيين للسياحة والعلاج، لا سيما لدى سكان غرب البلاد.

إلى ذلك، أعلنت الخطوط الجوية التونسية الاثنين، استئناف رحلاتها نحو ليبيا مع وصول طائرتين لها إلى طرابلس ومدينة بنغازي شرق البلاد، لتصبح أول شركة طيران دولية تعود إلى ليبيا منذ أغسطس 2014.

وظلت ليبيا سوقا رئيسية ومتنامية للاقتصاد التونسي حتى عام 2011 قبل أن تنهار المبادلات منذ عام 2014.

المصدر: أ ف ب