المشيشي: ما ينفع ليبيا اقتصاديا ينفع تونس

أكد رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي اليوم السبت، على أن الاقتصادين الليبي والتونسي متكاملان وما ينفع ليبيا من الناحية الاقتصادية ينفع تونس، وفق تقديره.

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وأضاف المشيشي خلال زيارة يؤديها مرفوقا بوفد رسمي رفيع المستوى إلى ليبيا، أن "الزيارة هي زيارة أخوة للشعب الليبي" مشيرا إلى أنه كان يتطلع للقيام بالزيارة لـ"تهنئة الحكومة الليبية وللتأكيد على عمق الروابط التاريخية السياسية والاقتصادية وخاصة الإنسانية التي تجمع البلدين".

وفي هذا السياق، قال رئيس المجلس الاقتصادي التونسي، أنيس الجزيري في تصريح لموقع "موزاييك" التونسي اليوم، إن زيارة رئيس الحكومة التونسية، ووفد كبير من رجال الأعمال في 3 رحلات تتزامن مع افتتاح أول خطوط عودة الرحلات الجوية نحو ليبيا يمثل "مؤشرا إيجابيا".

وأضاف الجزيري أن هناك أكثر من 500 رجل أعمال قدموا عن طريق البر وأكثر من 700 رجل وامراة أعمال سيصلون عشية اليوم في رحلة جوية.

وقال إنه "تم تسجيل مشاركة نحو 170 رجل أعمال تونسي من كل القطاعات في معرض اقتصادي مشترك لحضور وزيري التجهيز والنقل وسط دعم كبير من رئاستي الجمهورية والحكومة و وزارة الشؤون الخارجية".

وأكد الجزيري، أن هذه انطلاقة حقيقة للنسق التجاري بين تونس وليبيا رغم التحضير في ضغط وظروف صعبة.

المصدر: "نسمة"+"موزاييك"