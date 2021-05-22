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الدبيبة يطالب المشيشي بالتدخل لاسترجاع أموال الليبيين المحتجزة في تونس

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الدبيبة يطالب المشيشي بالتدخل لاسترجاع أموال الليبيين المحتجزة في تونس
رئيسا الوزراء التونسي هشام المشيشي ونظيره الليبي عبد الحميد الدبيبة
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طالب رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة نظيره التونسي هشام المشيشي، السبت، بالتدخل لصالح عدد من مواطنيه الذين حجزت أموالهم في فترة عدم الاستقرار وهجرتهم لتونس ومعاناتهم.

ودعا الدبيبة خلال مؤتمر صحفي مشترك بمقر رئاسة الحكومة الليبية نظيره التونسي، إلى "تمكين الليبيين من حق التملك بشكل مطلق".

من جهته، أكد المشيشي، على أن "الاقتصادين الليبي والتونسي متكاملان وما ينفع ليبيا من الناحية الاقتصادية ينفع تونس"، وفق تقديره.

وقال، إن "الزيارة هي زيارة أخوة للشعب الليبي"، مشيرا إلى أنه كان يتطلع للقيام بالزيارة لـ"تهنئة الحكومة الليبية، وللتأكيد على عمق الروابط التاريخية السياسية والاقتصادية وخاصة الإنسانية التي تجمع البلدين".

المصدر: "موزاييك" + وكالات

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