تركيا: نأمل في استدامة هدنة غزة ويجب معاقبة إسرائيل دوليا على جرائمها

اتهمت تركيا إسرائيل بارتكاب جرائم خلال الجولة الأخيرة من التصعيد حول قطاع غزة، مشددة على ضرورة معاقبتها على الصعيد الدولي.

وأعربت الخارجية التركية في بيان أصدرته اليوم الجمعة عن أملها في استدامة وقف إطلاق النار المعلن حول قطاع غزة، مشيرة إلى أن أسباب الجولة الجديدة من التصعيد تعود إلى "تصرفات إسرائيل غير القانونية واستفزازاتها بحق الفلسطينيين".

Press Release Regarding the Ceasefire Announcement in Gaza https://t.co/mTJTqBlNUXpic.twitter.com/sgUV42ud2B — Turkish MFA (@MFATurkey) May 21, 2021

ولفتت الوزارة إلى أن أنقرة تتوقع من المجتمع الدولي وبالدرجة الأولى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تفعيل جهوده بهدف وضع حد للاضطهاد بحق الفلسطينيين بشكل نهائي، مضيفة: "يجب أن تتحمل إسرائيل المسؤولية على الصعيد الدولي عن جرائمها وأن ترفع حصارها غير الإنساني فورا عن قطاع غزة".

وأعربت الوزارة عن قناعة تركيا بضرورة أن يركز المجتمع الدولي جهوده ليس على تطبيق اتفاق وقف لإطلاق النار بل على التسوية الشاملة للنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي بناء على مبدأ حل الدولتين، مشددة على أهمية ضمان استدامة تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وذكرت الوزارة: "الطريقة الوحيدة للتوصل إلى حل دائم وعادل وشامل للقضية الفلسطينية هي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وستستمر تركيا في دعم الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة وستواصل دعمها لفلسطين في المجالات كافة".

المصدر: RT