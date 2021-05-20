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مراسل RT: إطلاق رشقة صاروخية جديدة ودوي انفجارات في عسقلان

أخبار العالم العربي

مراسل RT: إطلاق رشقة صاروخية جديدة ودوي انفجارات في عسقلان
Reuters
إطلاق رشقة صاروخية جديدة ودوي انفجارات في عسقلان
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أفاد مراسل RT فجر يوم الجمعة بأن المقاومة الفلسطينية أطلقت رشقة صاروخية جديدة تجاه الأراضي المحتلة وأن هناك محاولات من القبة الحديدية الإسرائيلية لاعتراضها.

وأضاف أن صفارات الإنذار دوت في غلاف غزة، مشيرا في السياق إلى أن دوي انفجارات في سمع عسقلان.

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وأفاد بأن سرايا القدس أعلنت قصف غلاف غزة بعدة برشقات صاروخية ردا على الاستهدافات الأخيرة للجيش الإسرائيلي

وذكر المراسل أن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات متتالية شمال غرب قطاع غزة.

وتابع قائلا إن الطائرات الإسرائيلية قصفت "موقع فلسطين" التابع للمقاومة شمال القطاع.

كما أشار إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف هدفا بمنطقة الزنة شرق خانيونس بصاروخ ارتجاجي.

وأمس الخميس، صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل "الكابينت" مساء الخميس على قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن اتفاق وقف إطلاق النار سيبدأ في حدود الساعة 2:00 فجر الجمعة.

وأشارت مراسلة RT بأن معبر كرم أبو سالم سيفتح يوم الجمعة لتسهيل دخول شاحنات الوقود والمساعدات الإنسانية إثر اتفاق وقف إطلاق النار.

المصدر: RT

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