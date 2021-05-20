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الجيش العراقي يرافق متظاهرين توجهوا للحدود مع الأردن لمساندة الفلسطينيين (فيديو)

أخبار العالم العربي

الجيش العراقي يرافق متظاهرين توجهوا للحدود مع الأردن لمساندة الفلسطينيين (فيديو)
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أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الخميس، بأن قوة من الجيش العراقي رافقت مجموعة متظاهرين توجهت إلى الحدود مع الأردن لـ"مساندة" الفلسطينيين في الحرب مع إسرائيل.

وقال مراسل RT، إن "قوة من الجيش وفرت الحماية للمتظاهرين الذين انطلقوا من بعض المحافظات الجنوبية بغية الوصول للحدود مع الأردن لمساندة الشعب الفلسطيني".

وأضاف، أن "هذه القافلة الثانية التي تنطلق خلال الـ24 ساعة الماضية، ومن المتوقع أن تنطلق قوافل أخرى".

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وأفاد مراسلنا في العراق، أمس الأربعاء، بأن العشرات من المتظاهرين العراقيين توجهوا إلى الحدود الأردنية للوصول إلى الحدود مع فلسطين "نصرة ومؤازرة" للشعب الفلسطيني.

وقبل أيام أعلن ضرغام ماجد، أحد أبرز قيادات الاحتجاجات في العراق، التحشيد للذهاب إلى الحدود الأردنية الفلسطينية لـ"نصرة القدس"، فيما أكد الذهاب بعد إكمال "الإجراءات".

المصدر: RT

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