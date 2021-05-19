 
مباشر

مراسلنا: متظاهرون عراقيون يحاولون الوصول إلى فلسطين عبر الحدود مع الأردن

أخبار العالم العربي

مراسلنا: متظاهرون عراقيون يحاولون الوصول إلى فلسطين عبر الحدود مع الأردن
AFP
شاب عراقي يحمل العلم الفلسطيني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qfkh

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الأربعاء، بأن العشرات من المتظاهرين العراقيين توجهوا إلى الحدود الأردنية للوصول إلى الحدود مع فلسطين "نصرة ومؤازرة" للشعب الفلسطيني.

وقال مراسل RT، إن "مجموعة باصات انطلقت من محافظة ذي قار جنوبي العراق باتجاه الحدود مع الأردن لمؤازرة ونصرة الشعب الفلسطيني".

ونقل مراسلنا عن نشطاء قولهم، إنهم "جمعوا أجور الباصات بجهد ذاتي وليس بتمويل من أي شخص أو جهة".

إقرأ المزيد
ناشط في الاحتجاجات العراقية يحشد للوصول إلى حدود الأردن مع الضفة الغربية لـ
ناشط في الاحتجاجات العراقية يحشد للوصول إلى حدود الأردن مع الضفة الغربية لـ"نصرة القدس"

وبحسب النشطاء، فإنهم "سيحرقون العلم الإسرائيلي على الحدود العراقية الأردنية".

وقبل أيام أعلن ضرغام ماجد، أحد أبرز قيادات الاحتجاجات في العراق، التحشيد للذهاب إلى الحدود الأردنية الفلسطينية لـ"نصرة القدس"، فيما أكد الذهاب بعد إكمال "الإجراءات".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا