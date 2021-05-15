ناشط في الاحتجاجات العراقية يحشد للوصول إلى حدود الأردن مع الضفة الغربية لـ"نصرة القدس"

أعلن ضرغام ماجد، أحد أبرز قيادات الاحتجاجات في العراق، التحشيد للذهاب إلى الحدود الأردنية الفلسطينية لـ"نصرة القدس"، فيما أكد الذهاب بعد إكمال "الإجراءات".

وكتب على حسابه في الفيسبوك: "يا أحرار العراق المظلوم استعدوا، سنتوجه بقوة الله وهمتكم قريبا إلى الحدود الأردنية العراقية، ومنها إلى الحدود الفلسطينية، للاتحاد مع الجماهير الأردنية التي عبرت الحواجز الأمنية وتوجهت لنصرة الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "ستكون تظاهرتنا الوطنية العراقية العربية لرفض ظلم كبيرة الشر والفساد إسرائيل اللعينة، راعية القتل والدمار لبلدنا المظلوم، سيدة الأحزاب المفسدة الظالمة القاتلة التي تحكم العراق، وسنرفع مظلومية ومطالب الشعبين العراقي والفلسطيني سوية أمام العالم".

وتابع ضرغام ماجد: "تأخرنا بإعلان موقفنا مما حدث في فلسطين، لأننا لا نريد أن نكون شكليين ونتبجح كما تفعل الأحزاب المفسدة القاتلة العميلة الكاذبة، بل نريد أن نكون رجال أفعال لا أقوال، واليوم بعد عبور الشعب الأردني الحواجز، وأيضا الشعب السوري، أصبح لزاما على أحرار العراق العض على جراحاتهم ومساندة إخوانهم ووطنهم، فنحن بفضل الله مشاريع لنصرة المظلومين ومخاصمة الظالمين أينما كانوا".

وأردف قائلا: "كيف لا وإسرائيل هي من هدمت العراق بأيدي عراقية عميلة خائنة وبأحزاب المكر والفساد والقتل والخيانة. حال إكمال إجراءات النقل والموافقات سنعلن لكم يوم ومكان التجمع لكل محافظة ووقت ومكان التجمع المركزي للإنطلاق للحدود الأردنية العراقية".

المصدر: RT