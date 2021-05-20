"حماس": قائد "كتائب القسام" بخير رغم محاولات اغتياله

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، موسى أبو مرزوق، أن قائد "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري للحركة، محمد الضيف بخير رغم محاولات اغتياله على يد القوات الإسرائيلية.

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وقال أبو موسى، في حديث لقناة "الميادين" اللبنانية مساء الأربعاء، إن "الضيف تعرض عشرات المرات لمحاولة اغتيال، والعدو اعترف بـ8 محاولات، وتم إصابته سابقا، نعم، لكنه لم يصب في هذه المعركة".

وشدد أبو مرزوق على أن قائد "كتائب القسام" حاليا "بخير ويدير المعركة" ضد القوات الإسرائيلية.

والثلاثاء نقلت صحيفة "Times of Israel" عن مصادر استخباراتية أن الجيش الإسرائيلي حاول تصفية قائد "كتائب عز الدين القسام" مرتين على الأقل، لكنه فشل.

في غضون ذلك نقلت "القناة الـ12" عن مصادر عسكرية أن الجيش الإسرائيلي لا يزال يسعى إلى تصفية الضيف وباقي القادة الأعلى للفصائل الفلسطينية المسلحة خاصة "حماس".

المصدر: "الميادين" + وكالات