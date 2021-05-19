مراسلتنا: مواجهات عنيفة بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين في أم الفحم

أفادت مراسلة RT باندلاع مواجهات عنيفة بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين في مدينة أم الفحم داخل الخط الأخضر، على خلفية مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي.

وكانت مراسلتنا أشارت إلى أن الشرطة الإسرائيلية تستعد لمواجهة مظاهرات في أم الفحم، بعد مقتل الشاب محمد كيوان محاميد (17 عاما) الذي أصيب برصاص الشرطة الإسرائيلية في وقت سابق من اليوم.

وشارك الآلاف من سكان مدينة أم الفحم، مساء الأربعاء، في تظاهرة احتجاجية على مقتل ابن المدينة.

وأعلنت لجنة أولياء الأمور في المدينة أن يوم غد الخميس، يوم حداد عام في كافة مدارس المدينة.

المصدر: RT