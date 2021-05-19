وزراء خارجية يحضرون اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول فلسطين شخصيا

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن وزراء خارجية عدد من الدول سيحضرون شخصيا اجتماع الجمعية حول النزاع بين إسرائيل وفلسطين يوم 20 مايو الجاري.

وقال بريندان فارما، المتحدث باسم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: "نتوقع مشاركة شخصية لممثلي عدد من الدول على المستوى الوزاري"، مشيرا إلى أن هذا سيكون لأول مرة منذ بدء وباء فيروس كورونا.

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ولم يذكر المتحدث ما هي الدول التي سيحضر ممثلوها الاجتماع المذكور شخصيا.

ويأتي ذلك على خلفية التصعيد في قطاع غزة والمواجهات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

وأسفر التصعيد عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، ومقتل ما لا يقل عن 12 شخصا في إسرائيل.

المصدر: "تاس"