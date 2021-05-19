 
مباشر
عاجل
البيت الأبيض: بايدن أبلغ نتنياهو بأنه يتوقع خفض العنف بشكل كبير اليوم

الهلال الأحمر الفلسطيني لـRT: نواجه نقصا في الأدوية والمعدات الطبية.. الوضع في غزة سيء (فيديو)

أخبار العالم العربي

الهلال الأحمر الفلسطيني لـRT: نواجه نقصا في الأدوية والمعدات الطبية.. الوضع في غزة سيء (فيديو)
Reuters
حريق في مصنع إسفنج بعد إصابته بقذائف مدفعية إسرائيلية، شمال قطاع غزة، 17 مايو 2021
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qfia

أكد المدير التنفيذي للهلال الأحمر الفلسطيني، الدكتور بشار مراد، أن الوضع في غزة سيئ بسبب الحصار، مشيرا إلى أن هناك عدد كبير من الضحايا جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع.

إقرأ المزيد
219 قتيلا بينهم 63 طفلا وسط تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم العاشر
219 قتيلا بينهم 63 طفلا وسط تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم العاشر

وأشار مراد في مقابلة مع قناة RT الناطقة باللغة الإنكليزية، إلى سقوط عدد كبير من الضحايا في قطاع غزة إثر الغارات الإسرائيلية ونقص الكهرباء والأدوية.

وقال مراد "علينا أن نتعامل مع عدد كبير من الضحايا، الوضع في غزة سيئ للغاية ونحن تحت الحصار ليس لدينا حرية مغادرة غزة ونواجه نقصا في الأدوية والمعدات الطبية معطلة".

وأضاف: "خلال عشرة أيام لم نتلقى أي شيء من الخارج حتى الوقود".

وطالب المدير التنفيذي للهلال الأحمر الفلسطيني مساعدة غزة، وتابع قائلا: "لكن لم تأتي أي مساعدة حتى الآن".

وأردف مراد: "نواجه نقصا في الكهرباء ونحتاج إلى كمية هائلة من المولدات لأننا فقدنا معظم الأشياء الحيوية".

وشهد قطاع غزة دمارا هائلا بسبب الضربات الإسرائيلية المتلاحقة عليه لليوم العاشر على التوالي وذلك منذ بدء التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

المصدر: RT

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا