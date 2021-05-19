الهلال الأحمر الفلسطيني لـRT: نواجه نقصا في الأدوية والمعدات الطبية.. الوضع في غزة سيء (فيديو)

أكد المدير التنفيذي للهلال الأحمر الفلسطيني، الدكتور بشار مراد، أن الوضع في غزة سيئ بسبب الحصار، مشيرا إلى أن هناك عدد كبير من الضحايا جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع.

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وأشار مراد في مقابلة مع قناة RT الناطقة باللغة الإنكليزية، إلى سقوط عدد كبير من الضحايا في قطاع غزة إثر الغارات الإسرائيلية ونقص الكهرباء والأدوية.

وقال مراد "علينا أن نتعامل مع عدد كبير من الضحايا، الوضع في غزة سيئ للغاية ونحن تحت الحصار ليس لدينا حرية مغادرة غزة ونواجه نقصا في الأدوية والمعدات الطبية معطلة".

وأضاف: "خلال عشرة أيام لم نتلقى أي شيء من الخارج حتى الوقود".

وطالب المدير التنفيذي للهلال الأحمر الفلسطيني مساعدة غزة، وتابع قائلا: "لكن لم تأتي أي مساعدة حتى الآن".

وأردف مراد: "نواجه نقصا في الكهرباء ونحتاج إلى كمية هائلة من المولدات لأننا فقدنا معظم الأشياء الحيوية".

وشهد قطاع غزة دمارا هائلا بسبب الضربات الإسرائيلية المتلاحقة عليه لليوم العاشر على التوالي وذلك منذ بدء التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

المصدر: RT