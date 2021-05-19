مقتل 4 فلسطينيين وإصابة أكثر من 1400 بالضفة الغربية والقدس في "يوم الغضب"

أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية أن الاشتباكات والحوادث التي جرت الثلاثاء في الضفة الغربية والقدس أسفرت عن مقتل 4 فلسطينيين وإصابة أكثر من 1400 آخرين.

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وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل 4 أشخاص على يد قوات الأمن الإسرائيلية سقط 3 منهم في منطقة رام الله و1 في الجليل.

وأضافت الوزارة أن المستشفيات استقبلت الثلاثاء 202 فلسطينيين آخرين تمت إصابة غالبيتهم بالرصاص الحي.

من جانبه، أوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أنه رصد بشكل عام 1434 إصابة بين الفلسطينيين بينها 182 بالرصاص الحي و195 بالرصاص المطاطي و931 بالاختناق بالغاز و120 نتيجة الاعتداءات بالضرب والحروق والسقوط و6 جراء عمليات الدهس.

وجرت الثلاثاء في أراضي فلسطين التاريخية بحدود 1948 مسيرات واسعة النطاق في إطار "يوم الغضب" بدعوة من حركتي "حماس" و"فتح" على خلفية التصعيد الإسرائيلي في كل من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

المصدر: RT