السعودية: نأمل أن يرى الإيرانيون أن من مصلحتهم العمل مع جيرانهم بطريقة إيجابية تؤدي للاستقرار

أعرب وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان عن أمله بأن "يرى الإيرانيون أن من مصلحتهم العمل مع جيرانهم بطريقة إيجابية تؤدي إلى الأمن والاستقرار والازدهار".

وقال بن فرحان الموجود في باريس للمشاركة في قمتين دوليتين، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية: "بدأنا مناقشات استكشافية (مع إيران)، إنها في بدايتها".

وأضاف: "نأمل أن يرى الإيرانيون أن من مصلحتهم العمل مع جيرانهم بطريقة إيجابية تؤدي إلى الأمن والاستقرار والازدهار".

وتابع: "إذا استطاعوا أن يروا أن ذلك في مصلحتهم، يمكن أن يكون لدي أمل.. حاليا، نحن في مرحلة مبكرة من المناقشات".

وردا على سؤال حول تأثير نتيجة الانتخابات الرئاسية الإيرانية المرتقبة في 18 يونيو على السياسة الإقليمية لطهران، اعتبر بن فرحان أن "هذا التأثير سيكون ضئيلا ذلك أن السياسة الخارجية يقررها المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي".

وقال إن "دور المرشد الأعلى أساسي، لذلك لا نعتقد أنه سيكون هناك أي تغيير جوهري في سياسة إيران الخارجية".

المصدر: "أ ف ب"