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العسكريون الروس والسوريون يدمرون أنفاقا للمسلحين في ريف حماة

أخبار العالم العربي

العسكريون الروس والسوريون يدمرون أنفاقا للمسلحين في ريف حماة
AFP Maxime POPOV
صورة من الأرشيف
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أعلنت القوات الروسية في سوريا عن تدمير أنفاق للمسلحين في محافظة حماة السورية، وذلك مع استخدام المتفجرات التي تركها المسلحون أثناء انسحابهم من مدينة كفر زيتا.

وقال المقدم في قوات الهندسة الروسية أنطون تيموفييف في حديث للصحفيين، إن "مخزونات الذخيرة التي نعثر عليها، نقوم بنقلها إلى المغارة. ويضع خبراء المتفجرات السوريون الذخيرة في المغارة، ونحن ندمرها كي لا يستطيع المسلحون استخدامها في المستقبل".

وأكد أيضا تدمير شبكة الأنفاق تحت الأرض للمسلحين، مشيرا إلى أن المساحة الإجمالية للمغارة والأنفاق كانت نحو 100 متر مربع.

يذكر أن الجيش السوري استعاد السيطرة على مدينة كفر زيتا بمحافظة حماة في عام 2019. وحتى الآن لا يزال عدد السكان في المدينة قليلا، وتستمر في المدينة الأعمال لإزالة الألغام.

المصدر: تاس

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