سفير فلسطين لدى القاهرة: هذه هي مصر التي تحافظ على دماء الشعب الفلسطيني

أعرب سفير فلسطين لدى القاهرة دياب اللوح عن شكره لمصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي على الدعم المتواصل للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن "هذه هي مصر التي تحافظ على دماء الشعب الفلسطيني".

وفي تصريح لقناة "صدى البلد" المصرية، قال اللوح إن "العدوان الإسرائيلي مازال مستمرا والمجازر الدموية البشعة ما زالت مستمرة وهناك عشرات الشهداء ومئات الجرحى".

وأعرب عن شكره للسيسي على فتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى.

وأضاف أن "الولايات المتحدة الأمريكية تفتح المجال الزمني لإسرائيل لاستكمال العدوان، فهي تطالب بوقف العدوان بشكل غير حاسم".

وأشار إلى أنه "مطلوب منها (الولايات المتحدة) اتخاذ موقف حاسم لوقف العدوان ولا تقول في أسرع وقت ممكن".

ولفت إلى أن "المخطط الإسرائيلي قديم جديد"، مؤكدا أن "الحرب الحالية هي الأخطر وغير مسبوقة لأنها تستخدم أسلحة حديثة وخطيرة، ولكن الشعب الفلسطيني لن يتنازل ولن يتراجع أو يرفع الراية البيضاء".

وأعرب عن أمله في أن "تواصل مصر مساعيها مع الشقيقة الأردن لوقف العدوان الإسرائيلي بشكل فوري وتوفير حماية عادلة للشعب الفلسطيني".

المصدر: RT