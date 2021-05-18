وزير الدفاع الأمريكي يعرب لنظيره الإسرائيلي عن "أسفه لفقدان أرواح أبرياء فلسطينيين وإسرائيليين"

أفاد متحدث باسم البنتاغون، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أعرب لنظيره الإسرائيلي بيني غانتس عن "أسفه لفقدان أرواح أبرياء إسرائيليين وفلسطينيين".

كما أعرب أوستن عن "دعمه لخفض التصعيد في الصراع واستعادة الهدوء".

وكان أوستن أكد يوم الأربعاء المنصرم على دعم الولايات المتحدة "الراسخ" لـ"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، وذلك في مكالمة مع نظيره الإسرائيلي.

وقال وقتها جون كيربي، المتحدث باسم البنتاغون، في بيان: "لقد أوضح الوزير أوستن دعم الوزارة الراسخ لحق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها وشعبها وأدان بشدة إطلاق الصواريخ من قبل حماس والجماعات الإرهابية الأخرى".

ويوم 10 مايو بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على غزة، قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بينما أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في القطاع عن مقتل 213 فلسطينيا حتى الآن، بينهم 61 طفلا، إضافة إلى ما يربو على 1400 جريح، كما قتل 25 على الأقل جراء الاشتباكات في الضفة الغربية.

المصدر: وكالات