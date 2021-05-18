السلطات الإسرائيلية تنقل الأسير البرغوثي من سجن "هداريم" إلى سجن "أيالون"

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الثلاثاء، بأن إدارة سجون الاحتلال أقدمت صباح اليوم على نقل الأسير القائد مروان البرغوثي ( 62 عاما) من عزل سجن "هداريم" إلى عزل سجن "أيالون".

وأوضحت الهيئة أن سلطات الاحتلال كانت قد عزلت الأسير البرغوثي قبل عدة أيام، وذلك بعد أن أصدر بيانا من داخل السجن يطالب فيه عموم الشعب الفلسطيني بالتصدي للاحتلال والانخراط في المقاومة.

من الجدير ذكره أن الأسير مروان البرغوثي، من بلدة كوبر بقضاء محافظة رام الله والبيرة، معتقل منذ تاريخ 15 نيسان 2002، ويُعتبر أول نائب فلسطيني، وأول عضو من اللجنة المركزية لحركة فتح، تعتقله سلطات الاحتلال وتحكم عليه بالسّجن خمس مؤبدات و40 عاما.

المصدر: RT