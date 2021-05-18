مسؤول مصري يزور المصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة في مستشفى العريش (صور)

أجرى محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء في مصر، زيارة إلى مستشفى العريش العام حيث يتلقى العلاج عدد من الجرحى والمصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة.

وقال شوشة إن "المحافظة مستعدة للتعامل مع أزمة قطاع غزة منذ بداية العدوان الاسرائيلي، حيث كانت توجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية بتوفير كافة المساعدات والإمكانات اللازمة لاستقبال المصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة لتلقى العلاج في المستشفيات المصرية".

وأعلن عن تجهيز وزارة الصحة 3 مستشفيات (العريش والشيخ زويد وبئر العبد) لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة عبر ميناء رفح البري، وتزويدها بـ 46 طبيبا من الأخصائيين في جراحات الطوارئ من الرعاية العاجلة بوزارة الصحة و13 ممرضا من المؤهلين للتعامل مع حالات الطوارئ، وذلك إضافة إلى الأطقم الطبية الموجودة بالمحافظة.

وأشار إلى قيام هيئة الإسعاف المصرية بتجهيز 50 سيارة (20 سيارة من شمال سيناء، و30 سيارة من المحافظات المجاورة) إلى جانب 50 سيارة أخرى بصفة إحتياطية لتكون جاهزة في حالة الاحتياج إليها، مزودة بالأطباء والمسعفين والسائقين والأجهزة الطبية وغيرها.

وقدم شوشة الشكر للقيادة السياسية وجميع أجهزة الدولة وفي مقدمتها وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري ومنظمات المجتمع المدني وكافة المتطوعين لدورهم في توفير الاحتياجات والمساعدات اللازمة.

المصدر: RT