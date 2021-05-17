مجلس الأمن الدولي يعقد الثلاثاء اجتماعا جديدا حول التصعيد في الشرق الأوسط

أفادت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد يوم الثلاثاء 18 مايو الجاري اجتماعا جديدا حول التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

وأشار مصدر لوكالة "تاس" الروسية إلى أن الصين وتونس والنرويج اقترحت العودة إلى مناقشة هذا الموضوع في جلسة مشاورات مغلقة.

ويراد من الجلسة أن يتم خلالها تبني بيان مشترك بشأن التصعيد بين إسرائيل الفلسطينيين في قطاع غزة.

وستعقد جلسة المشاورات حول الموضوع للمرة الرابعة بعد أن فشل مجلس الأمن الدولي في إصدار البيان بسبب موقف الولايات المتحدة.

المصدر: "تاس"