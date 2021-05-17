 
مباشر
عاجل
مراسلنا: غارات إسرائيلية عنيفة تهز غرب مدينة غزة

مجلس الأمن الدولي يعقد الثلاثاء اجتماعا جديدا حول التصعيد في الشرق الأوسط

أخبار العالم العربي

مجلس الأمن الدولي يعقد الثلاثاء اجتماعا جديدا حول التصعيد في الشرق الأوسط
Reuters Mike Segar
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qf34

أفادت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد يوم الثلاثاء 18 مايو الجاري اجتماعا جديدا حول التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

وأشار مصدر لوكالة "تاس" الروسية إلى أن الصين وتونس والنرويج اقترحت العودة إلى مناقشة هذا الموضوع في جلسة مشاورات مغلقة.

ويراد من الجلسة أن يتم خلالها تبني بيان مشترك بشأن التصعيد بين إسرائيل الفلسطينيين في قطاع غزة.

وستعقد جلسة المشاورات حول الموضوع للمرة الرابعة بعد أن فشل مجلس الأمن الدولي في إصدار البيان بسبب موقف الولايات المتحدة.

المصدر: "تاس"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا