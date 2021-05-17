كيف ستصبح قوة العرب إذا اتحدوا عسكريا بقيادة مصر؟

تحدث العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، عن ضرورة اتحاد العرب في ظل الظروف التي يواجهها العالم العربي حاليا في مصر وفلسطين وسوريا والعراق وليبيا.

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وتساءل البعض كيف ستكون قوة العرب العسكرية حيث تمتلك مصر أقوى جيوش في المنطقة، والثالث عشر على مستوى العالم، بينما تمتلك الدول العربية الأخرى ثروة اقتصادية هائلة، مثل السعودية والكويت والإمارات وقطر.

ووضع الجميع سيناريو تخيلي عن فكرة اتحاد العرب بالأرقام، حيث تمكنت RT من وضع أرقام تقريبية للقوة العسكرية للعرب وفقا لموقع غلوبال فاير باور.

وإذا قرر العرب إنشاء جيش موحد تحت مسمى "الجيش العربي"، سيتكون هذا الجيش من 4 ملايين جندي و9000 طائرة حربية و4 آلاف طائرة هليكوبتر و19 ألف دبابة و51 ألف مدرعة حربية، تقريبا.

وسيبلغ عدد قاذفات الصواريخ 2600 قاذفة صاروخية، بالإضافة إلى 16 غواصة، و900 سفينة حربية، وذلك وفقا لإحصاءات الجيوش العربية على موقع غلوبال فاير باور.

وتحدث البعض عن القوة الاقتصادية التي قد تبلغ 5 تريليونات و990 مليار دولار سنويا، وفقا لإجمالي الناتج القومي المحلي، والمساحة الاجمالية للمنطقة العربية ستصبح 13 مليون و 500 ألف كيلومتر مربع، وبالتالي ستحتل المرتبة الثانية، بعد روسيا الاتحادية، أما عدد السكان فسيصل إلى 385 مليون نسمة.

هذه الأرقام تقريبية قد تقل أو تزيد وفقا للإحصاءات الرسمية.

المصدر: RT