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مصر تبني مدينة رفح جديدة تحت حماية الجيش المصري

أخبار العالم العربي

مصر تبني مدينة رفح جديدة تحت حماية الجيش المصري
RT
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زار رئيس أركان حرب الجيش المصري محمد فريد مدينة رفح الجديدة، خلال تفقده عناصر القوات المسلحة والشرطة بنطاق شمال سيناء للوقوف على الحالة الأمنية.

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وتفقد فريد مركز العمليات الدائم بقطاع تأمين شمال سيناء لمتابعة سير العمليات الأمنية، وخطط مشتركة بين الجيش والشرطة "لاقتلاع جذور الإرهاب".

كما قام بجولة تفقدية تضمنت المرور على مدينة رفح الجديدة التي تم إنشائها بأحدث النظم المعمارية لتكون مجتمع سكني عمراني متكامل الخدمات والمرافق.

المصدر: RT

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