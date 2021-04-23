السيسي يبحث مع الجيش التهديدات التي تواجهها البلاد

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع كبار قادة الجيش المصري التحديات التي تواجهها الدولة المصرية.

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وعقد السيسي اجتماعا مع كبار قادة الجيش بعد صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي، حيث ناقشوا عددا من الموضوعات الهامة على كافة الأصعدة داخليا وإقليميا ودوليا،وبعض الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي المصري والتحديات التي تواجهها الدولة المصرية.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن السيسي أكد أن الشعب المصري يقدر الجهود والتضحيات التي يقدمها الجيش المصري دفاعا عن أمن مصر وسلامتها، مؤكدا أن رجال القوات المسلحة هم امتداد لجيل أكتوبر العظيم يؤدون واجبهم بكل تفان وإخلاص للحفاظ على الوطن وصون مقدساته.

المصدر: RT