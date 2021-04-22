السيسي يتحدث عن "عبقرية" الجيش المصري ضد إسرائيل

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى الشعب المصري والجيش بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان الموافق حرب 6 أكتوبر عام 1973.

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وقال عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: "تمر علينا اليوم ذكرى انتصار العاشر من رمضان، هذه الذكرى الغالية التي تعكس عبقرية العسكرية المصرية في استرداد الأرض وقهر المستحيل".

وأضاف الرئيس المصري: "وإنني إذ في هذه المناسبة الطيبة والجليلة، أتقدم بتحية احترام وتقدير لشهداء الواجب الذين حققوا هذا النصر العظيم، مستلهما منهم روح الإصرار على صون كرامة الوطن، والاستعداد الدائم والقوي لتقديم أسمى معاني الولاء والانتماء والتضحية لكسب أي معركة في الحياة.كل عام وأنتم بخير".

وتسمى حرب أكتوبر بـ"حرب العاشر من رمضان" كما تعرف في مصر أو حرب تشرين التحريرية كما تعرف في سوريا أو حرب يوم الغفران كما تعرف في إسرائيل، هي حرب شنتها كل من مصر وسوريا على إسرائيل عام 1973 وهي رابع الحروب العربية الإسرائيلية بعد حرب 1948 (حرب فلسطين) وحرب 1956 (حرب السويس) وحرب 1967 (حرب الستة أيام).

المصدر: RT