"لبنان 24": قيادات فلسطينية تنشر تعميما على الفصائل في مخيمات لبنان بعد رسالة من "حزب الله"

أكد موقع "لبنان 24" أن قيادات فلسطينية عممت رسميا على الفصائل المعنية في مخيمات لبنان، ولا سيما بالجنوب، بوجوب التنبه لـ"عدم القيام بأي عمل ضد الداخل الفلسطيني انطلاقا من الجنوب".

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وأشار "لبنان 24" وفقا لمعلوماته، إلى أن "هذه القيادات تبلغت موقفا واضحا من حزب الله اللبناني في هذا الصدد، مفاده وجوب عدم السماح بأي حادث متهور يمكن أن يقود إلى مواجهة مع إسرائيل في توقيت لا يريده الحزب"، لافتا إلى أن "حزب الله، وبطريقة غير معلنة وغير ظاهرة، يساهم في ضبط التحركات الشعبية عند الحدود اللبنانية".

وكشف الموقع نقلا عن رأي أوساط معينة، أن "حزب الله لن يغامر ويبادر إلى حرق أوراق القوة التي يحتفظ بها، وأن لا مصلحة له بفتح جبهة الجنوب التي ستؤدي إلى تشظيه سياسيا لغياب الغطاء السياسي لدخوله في المواجهات، وبسبب الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي يمر بها لبنان".

كما ذكر موقع "لبنان 24" أنه بالتزامن مع هذه الأحداث، كان لافتا ما كشفه نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله، محمود قماطي، عن أن "وفد حزب الله برئاسة نائب الأمين العام، نعيم قاسم، سمع من ممثلي حركة "الجهاد الإسلامي" وحركة "حماس"، أن المواجهة لن تخرج عن إطار الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولن تنتقل لا إلى المخيمات في لبنان، ولا الى خارجها".

المصدر: "لبنان 24"