مراسلنا: غارات عنيفة وغير مسبوقة على قطاع غزة

أفاد مراسل RT بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات عنيفة على قطاع غزة، فجر الاثنين، بعد نحو ساعتين من الهدوء النسبي.

وسُمع دوي انفجارات كبيرة في كل أنحاء القطاع نتيجة للغارات.

وقال شهود عيان إن استهدافات الطائرات الإسرائيلية طالت مواقع من جنوب قطاع غزة وحتى شماله.

ويتواصل التصعيد العسكري بين "حماس" وإسرائيل لليوم الثامن على التوالي مخلفا خسائر مادية وبشرية جسيمة، وسط تعثر المساعي الدولية للوصول إلى حل.

المصدر: RT