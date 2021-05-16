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السلطات الإسرائيلية تؤكد وقوع قتلى إثر حادث انهيار مدرج داخل كنيس يهودي في غرب القدس

الناطق باسم "كتائب القسام" يشيد بعملية الدهس في القدس

أخبار العالم العربي

الناطق باسم
Reuters LA/
موقع عملية الدهس في حي الشيخ جراح بالقدس
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أشاد أبو عبيدة، الناطق باسم "كتائب القسام" الفلسطينية، بعملية الدهس التي خلفت إصابة 6 جنود إسرائيليين في حي الشيخ جراح بالقدس.

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بالفيديو.. اللحظات الأولى لعلمية الدهس في حي الشيخ جراح بالقدس

وقال في بيان مقتضب: "نبارك العملية البطولية الجريئة في حي الشيخ جراح التي تؤكد تجذر روح الثورة ودافعية أبطال شعبنا في القدس لمقاومة الاحتلال".

وأفاد ناطق باسم الشرطة الإسرائيلية بنقل 6 رجال أمن إلى المستشفيات إثر إصابتهم بجروح متفاوتة بعد حادث الدهس اليوم الأحد، فيما توفي منفذ العملية برصاص القوات الإسرائيلية.

المصدر: RT

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