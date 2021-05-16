الناطق باسم "كتائب القسام" يشيد بعملية الدهس في القدس

أشاد أبو عبيدة، الناطق باسم "كتائب القسام" الفلسطينية، بعملية الدهس التي خلفت إصابة 6 جنود إسرائيليين في حي الشيخ جراح بالقدس.

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وقال في بيان مقتضب: "نبارك العملية البطولية الجريئة في حي الشيخ جراح التي تؤكد تجذر روح الثورة ودافعية أبطال شعبنا في القدس لمقاومة الاحتلال".

وأفاد ناطق باسم الشرطة الإسرائيلية بنقل 6 رجال أمن إلى المستشفيات إثر إصابتهم بجروح متفاوتة بعد حادث الدهس اليوم الأحد، فيما توفي منفذ العملية برصاص القوات الإسرائيلية.

المصدر: RT