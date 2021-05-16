تحالف "الفتح" في العراق يعلن عن مؤتمره الأول لـ"دعم المقاومة الفلسطينية"

أعلن تحالف "الفتح" في العراق بزعامة هادي العامري، اليوم الأحد، عن مؤتمره الأول لـ"دعم المقاومة الفلسطينية"، فيما أكد مواصلة إسناده للشعب الفلسطينية ووقفته "البطولية".

وقال عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأول، محمود الربيعي في بيان صحفي، إن "يوم السبت المقبل سيشهد انطلاق أعمال المؤتمر الأول الداعم لمقاومة الشعب الفلسطيني المجاهد ووقفته البطولية في التصدي للاحتلال الصهيوني الذي أمعن في جرائمه وانتهاكاته لكل القيم والأعراف والقوانين السماوية والإنسانية والدولية".

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وأضاف، أن "تحالف الفتح سيواصل دعمه وإسناده لهذه المقاومة الباسلة، منطلقا من موقفه المبدئي الثابت وإيمانا منه بعدالة القضية وبعدها الإسلامي والإنساني الكبير، وتنفيذا منه لتوجيهات المرجعية الدينية العليا في البيان الصادر عن سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني (دام ظله) الذي أكد على وجوب تقديم الدعم والمساندة التامة للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة".

وأشار الربيعي، إلى أن "المؤتمر سيستضيف العديد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والنخب الثقافية والإعلامية".

وأكد، أن "تحالف الفتح كان المبادر في الحضور في سفارة فلسطين ببغداد والتواصل مع قيادات المقاومة الفلسطينية، كما كانت له مشاركة جماهيرية واسعة في تظاهرات ساحة التحرير ببغداد وباقي المحافظات العراقية".

وكشف الربيعي عن وجود "سلسلة من المؤتمرات العلمية والقانونية والإعلامية والمهرجانات والوقفات الجماهيرية التي يجري الإعداد والتحضير لها من قبل اللجنة المشكلة في تحالف الفتح خلال الفترة القليلة المقبلة".

المصدر: RT