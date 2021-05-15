بالفيديو.. صاروخ فلسطيني يلحق أضرارا بجسر في تل أبيب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اشتعال النيران في أحد جسور مدينة تل أبيب بعد تعرضه لإصابة مباشرة من أحد الصواريخ التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية.

ويظهر المقطع تصاعد النيران والدخان من الجسر، وسط حالة من الخوف لدى الشخص الذي قام بتصوير الحادث.

وكان الناطق الرسمي باسم "كتائب القسام" الفلسطينية، أبو عبيدة، أعلن استهداف مدينة تل أبيب بوابل من الصواريخ، تزامنا مع "انتهاء مهلة رفع حظر التجوال في المدينة".

ودوت صافرات الإنذار في جميع أنحاء تل أبيب ومطار بن غوريون، تزامنا مع الإعلان عن الهجوم الصاروخي.

المصدر: RT