برلماني عراقي يعلن قرب تعاقد الحكومة لشراء منظومة دفاع جوي

أكد نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، نايف الشمري، اليوم السبت، أن الحكومة ستتعاقد خلال الأشهر المقبلة لشراء منظومة دفاع جوي.

وقال في تصريح صحفي، إن "الموازنة المالية لعام 2021 تضمنت تخصيصات لتزويد القوات المسلحة بأجهزة حديثة لمواكبة التطور الحاصل في جيوش العالم، كما أن اللجنة أجرت عدة لقاءات مع وزير الدفاع وقائد الدفاع الجوي بهذا الخصوص".

وأضاف، أن "الحكومة ستتعاقد خلال الأشهر القليلة القادمة مع شركات مهمة لتزويد العراق بمنظومة حديثة للدفاع الجوي".

وأشار الشمري إلى أن "التعاقد من اختصاص وزارة الدفاع حصرا، ومن خلال دائرة التجهيز والتسليح في الوزارة، ونحن سنراقب كافة العقود التي ستبرمها".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد أفادت في وقت سابق نقلا عن برلمانيين عراقيين بأن الحكومة العراقية تدرس المضي قدما بمناقشة شراء أنظمة "إس-400" الروسية للدفاع الجوي، لكن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أنها قد تفرض عقوبات عليها في حال قررت شراء الأنظمة الروسية.

المصدر: "واع" + RT