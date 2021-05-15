 
مباشر

مظاهرة حاشدة قرب السفارة الإسرائيلية في عمّان

أخبار العالم العربي

مظاهرة حاشدة قرب السفارة الإسرائيلية في عمّان
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qeka

تجدد الاعتصام قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمّان لليوم السابع على التوالي، اليوم السبت، رفضا للانتهاكات الإسرائيلية في القدس وغزة.

وردد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات مؤيدة لفلسطين، كما أنهم طالبوا بطرد سفير تل أبيب في عمان، وذلك احتجاجا على "الممارسات التي تقوم بها قوات إسرائيل وقصف قطاع غزة".

إقرأ المزيد
لليوم الثاني.. أردنيون يحتشدون قرب حدود الضفة (فيديو+صور)
لليوم الثاني.. أردنيون يحتشدون قرب حدود الضفة (فيديو+صور)

تجدر الإشارة إلى أن المئات من الأردنيين قد احتشدوا صباح اليوم قرب حدود الضفة، في منطقة الكرامة بالأغوار الجنوبية، لليوم الثاني على التوالي، تنديدا بانتهاكات القوات الإسرائيلية وقصف غزة المستمر منذ 6 أيام.

المصدر: "عمون"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا