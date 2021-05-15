مظاهرة حاشدة قرب السفارة الإسرائيلية في عمّان

تجدد الاعتصام قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمّان لليوم السابع على التوالي، اليوم السبت، رفضا للانتهاكات الإسرائيلية في القدس وغزة.

وردد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات مؤيدة لفلسطين، كما أنهم طالبوا بطرد سفير تل أبيب في عمان، وذلك احتجاجا على "الممارسات التي تقوم بها قوات إسرائيل وقصف قطاع غزة".

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تجدر الإشارة إلى أن المئات من الأردنيين قد احتشدوا صباح اليوم قرب حدود الضفة، في منطقة الكرامة بالأغوار الجنوبية، لليوم الثاني على التوالي، تنديدا بانتهاكات القوات الإسرائيلية وقصف غزة المستمر منذ 6 أيام.

المصدر: "عمون"