الحشد الشعبي ينشد لفلسطين: "هلا بقسامنا وغزة الفدائية.."

أنتجت مديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي العراقي، أنشودة عن فلسطين في ظل الحرب التي تخوضها ضد إسرائيل، فيما امتدحت الأنشودة فصائل "المقاومة" الفلسطينية.

وتحدثت الأنشودة التي نشرتها القناة الخاصة بإنشاد الحشد الشعبي، عن الصواريخ التي تطلقها "المقاومة" الفلسطينية: "هلا بالكاسر القبة الحديدية، شيعي وانطلق بكفوف سنية، هلا بقسامنا وغزة الفدائية، هلا بإخوة حماس الدكوا الغارة".

وتضيف الإنشودة: "هلا بزلم الجهاد الفلسطينية، سرايا القدس عندها كفوف حربية".

وأدى الإنشودة المنشد الإسلامي المعروف، علي الدلفي، وتطرق فيها إلى قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم السليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق أبو مهدي المهندس.

إقرأ المزيد

وسخر الدلفي في إنشودته من الدول العربية المطبعة، وقال إن "هؤلاء ليسوا عربا، العربي لا يبيع أرضه".

ويشهد العراق تضامنا كبيرا مع الفلسطينيين في الحرب التي تشن عليهم منذ ستة أيام.

المصدر: RT