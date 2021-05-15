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الجزائر تدرس إمكانية فتح الحدود البرية والجوية

أخبار العالم العربي

الجزائر تدرس إمكانية فتح الحدود البرية والجوية
Reuters
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قالت الرئاسة الجزائرية، اليوم السبت، إن مجلس الوزراء يدرس غدا إمكانية فتح الحدود البرية والجوية، ويأتي ذلك بعد تصاعد الأصوات من الجالية الجزائرية بالخارج، المطالبة بفتح الحدود .

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وكان وزير الصحة الجزائري، عبد الرحمن بن بوزيد، قد أشار إلى اعتماد اللجنة العلمية معايير السلامة مقابل السماح للجزائريين من دخول البلاد.

يذكر أن الحدود البرية والبحرية والجوية في الجزائر ظلت مغلقة منذ شهر مارس سنة 2020 ، باستثناء رحلات الإجلاء وتراخيص استثنائية للعمال الأجانب.

المصدر: RT

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