الجزائر تخصص رحلتين لإجلاء الطلبة العالقين في المغرب

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية عن تخصيص رحلتين لإجلاء الطلبة العالقين في مطار الدار البيضاء بالمغرب، يومي 19 و21 يناير الجاري.

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ونظمت الخطوط الجوية الجزائرية رحلتي إجلاء لفائدة الجزائريين العالقين بالمغرب، انطلاقا من مطار الدار البيضاء، أمس الثلاثاء، وفقا لسفارة الجزائر لدى الرباط.

في حين أنه ستنظم رحلة ثالثة، يوم غد الخميس، لفائدة بقية الطلبة العالقين هناك.

وأشارت السفارة، إلى أن بإمكان المعنيين اقتناء تذاكر السفر من مكتب الجوية الجزائرية بالدار البيضاء، أو على مستوى المطار، يوم الرحلة، مشددة على ضرورة احترام الإجراءات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، على غرار نتائج فحوص الكشف عن هذا الفيروس، قبل 72 ساعة كحد أقصى، من وقت السفر.

وستسمح هذه الإجراءات بعودة الطلبة الجزائريين، الذين تنقلوا من كندا إلى المغرب، لوطنهم.

المصدر: "النهار أونلاين"