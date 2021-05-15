شرطة الرياض تطيح بـ5 أشخاص امتهنوا تزوير العملات النقدية

أعلنت شرطة العاصمة السعودية الرياض، الجمعة، إلقاء القبض على 5 مقيمين امتهنوا جرائم تزوير العملات النقدية.

وقال الرائد خالد الكريديس، المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن القبض على 5 مقيمين من الجنسية اليمنية، مخالفين لنظامي الإقامة وأمن الحدود، جميعهم في العقد الثاني من العمر.

وأضاف: "المتهمون امتهنوا تزييف الأوراق النقدية وتزوير الوثائق، كما أنهم ارتبطوا بشخص آخر في دولة عربية، للتواصل مع الضحايا والاحتيال عليهم بعرض العملة بسعر أقل من سعر الصرف الفعلي، متخذين من وحدة سكنية بمدينة الرياض مقرا لهم".

وتابع: "عثر بحوزتهم على مبالغ مالية، وأدوات ومعدات للتزوير والتزييف، ومن إجراءات التحقيقات الأولية، اتضح استيلاؤهم على ما يزيد على 300,000 ريال سعودي".

وأشار المتحدث إلى أنه تم إيقاف المتهمين واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

المصدر: "سبق"