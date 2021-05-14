دبلوماسيان بارزان من روسيا وإسرائيل يبحثان التصعيد الحالي حول غزة

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، اليوم الجمعة، هاتفيا مع المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، لون أوشبيز، التصعيد العسكري الحالي في الأراضي المقدسة.

وذكرت الخارجية الروسية أن الدبلوماسيين البارزين، خلال المكالمة التي جرت بمبادرة من الجانب الإسرائيلي، "بحثا بالتفصيل مستجدات الوضع في منطقة النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، مع التركيز على ضرورة خفض التصعيد وضمان أمن السكان المدنيين في إسرائيل وفلسطين بأسرع وقت ممكن".

وأكدت الوزارة أن المسؤولين تطرقا أيضا إلى المسائل الملحة المتعلقة بالتسوية الفلسطينية-الإسرائيلية والمعروضة على مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، دون شرح مزيد من التفاصيل.

وأجرت روسيا في الأيام الأخيرة سلسلة اتصالات في مسعى لتهدئة الوضع في الأراضي المقدسة، حيث أسفر القصف المتبادل عبر حدود قطاع غزة عن سقوط ضحايا بين المدنيين من كلا الجانبين.

المصدر: RT