سرايا القدس تحذر اسرائيل من شن عملية برية في غزة

حذرت "سرايا القدس" التابعة لحركة الجهاد الإسلامي إسرائيل من شن عملية عسكرية برية على قطاع غزة.

وقال أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي: " نقول للعدو إنه إذا فكرت بالمعركة البرية فهذا سيكون بالنسبة لنا أقصر الطرق إلى النصر".

وتابع في تسجيل صوتي: "نقول للعدو سيكون مصير جنودك ما بين قتيل وأسير".

وتشن إسرائيل غارات متواصلة على قطاع غزة أسفرت عن مقتل أكثر من 90 فلسطينيا، في المقابل تشن الفصائل الفلسطينية هجمات صاروخية طالت عددا من التجمعات والمدن الإسرائيلية.

المصدر: RT