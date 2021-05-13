العراق يوقف حظر التجوال الشامل ويبقيه جزئيا

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، الخميس، إلغاء حظر التجوال الشامل المفروض للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد، والإبقاء على حظر آخر جزئي خلال ساعات الليل.

وقالت اللجنة في بيان: "نظرا لتدني أعداد الملقحين بسبب تطبيق حظر التجوال الشامل، ولاستمرار حركة المواطنين للتوجه إلى المنافذ التلقيحية واستلام جرعات اللقاح، قررت اللجنة إيقاف حظر التجوال الشامل في العاصمة بغداد والمحافظات كافة طيلة أيام العيد وما بعده".

كما أشارت اللجنة إلى استئناف حظر التجوال الجزئي من الـ9 مساء وحتى الساعة 5 صباحا صباحا طيلة الأسبوع.

وبينت أنه "سيتم استمرار غلق المجمعات التجارية، والمطاعم والمقاهي خلال فترة العيد، والسماح بإعادة فتحها يوم الاثنين المقبل".

كما قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق منع التنقل الجماعي بين المحافظات، وتعطيل الدوام الرسمي في الدوائر كافة اعتبارا من 17 مايو الجاري وحتى 20 من الشهر ذاته.

ولفتت إلى عدم السماح بدخول الموظفين والمراجعين إلى الدوائر من دون ارتداء الكمامة، ومحاسبة المخالفين بشدة مع فرض العقوبات دون استثناء

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وكان حظر التجوال الشامل بالعراق دخل حيز التنفيذ بدءا من 4 مايو الجاري، لمدة 10 أيام.

ويتصدر العراق قائمة البلدان العربية باعتباره البلد الأكثر تسجيلا للإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وحتى الخميس، وصل إجمالي الإصابات بكورونا في العراق إلى مليون و132 ألفا و92، بينها 15 ألفا و885 وفاة، فيما وصل إجمالي عدد حالات التعافي إلى مليون و28 ألفا و627 حالة.

المصدر: وكالات