دحلان: نتنياهو سيفشل مجددا وغزة ستكون مقبرة له
قال القيادي الفلسطيني المنشق عن حركة "فتح" محمد دحلان إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيفشل مجددا وستكون غزة مقبرة له".
وفي تصريح لقناة "الغد" اعتبر دحلان أن "ما يجري اليوم بداية صحيحة لمعركة استعادة القدس المحتلة"، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني حي ويمضي نحو مستقبل واعد.
وأضاف أن "نتنياهو يصارع على الحكومة وسيكون مصيره السجن"، معتبرا أن "نتنياهو يبحث عن صور نصر مزيف على الفلسطينيين".
وتابع: "صمود الفلسطينيين يحتاج الكثير ولن نتخلى عنهم كمواطنين".
وأشار إلى أن نتنياهو "أخذ في السابق قرارات خاطئة تجاه القدس وهو يكرر نفس ما فعل"، مشددا على قيمة القدس في الوعي الجمعي الفلسطيني.
وأكد أن "الشعب الفلسطيني لن يذهب إلا لمستقبل واعد مهما كانت الصعوبات، والتدمير والقصف المتتالي من قبل قوات الاحتلال".
وأضاف أن "فلسطين وطن أنه لا يمكن المساس بالقدس"، قائلا: "الشعب الفلسطيني سيصمد أمام قوات الاحتلال".
وشدد على أنه "لن يتخلى عن غزة وسيقدم المطلوب منه كمواطن فلسطيني".
وأشاد بفلسطينيي 48، مؤكدا أنهم "جزء أصيل من الشعب الفلسطيني ولا يمكن نزع الهوية من قلوبهم وخاصة أن القدس مسألة حساسة بالنسبة لهم".
وقال: "نتنياهو يكرر تجربة دموية من أجل مقعده في رئاسة الحكومة ولا يعنيه إلا البقاء في منصبه، وهو يبحث عن النصر المزيف لكن التجارب علمته أن الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة غير قابلين للانكسار".
المصدر: وكالات