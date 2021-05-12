بلينكن يتصل بعباس والأخير يدعو لوضع حد لاعتداءات المستوطنين والإجراءات الإسرائيلية العدوانية

اتصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبحث معه آخر التطورات والأحداث في القدس وغزة والضفة الغربية.

وأكد عباس خلال الاتصال الهاتفي أهمية "وقف الاعتداءات الإسرائيلية على شعبنا الفلسطيني في كل مكان، ووضع حد لاعتداءات المستوطنين والإجراءات الإسرائيلية العدوانية ضد شعبنا"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

وشدد عباس على أهمية خلق أفق سياسي للوصول إلى حل سياسي مبني على أساس الشرعية الدولية، يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الأميركي أهمية الوصول للتهدئة ووقف العنف، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تبذل جهودها مع كل الأطراف المعنية للوصول للتهدئة.

المصدر: RT