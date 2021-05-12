ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي لقطاع غزة

ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي لقطاع غزة إلى 67 شخصا، و388 مصابا.

وقالت وزارة الصحة بقطاع غزة مساء يوم الأربعاء إن "عدد قتلى القصف الإسرائيلي على القطاع ارتفع إلى 67 شهيدا بينهم 17 طفلا و6 سيدات ومسن".

وأضافت أن 388 مواطنا أصيبوا بجراح مختلفة بينهم 115 طفلا و50 سيدة.

وقصفت الطائرات والدبابات الإسرائيلية منازل المواطنين ومقار حكومية بشكل مكثف، ومواقع تدريب للمقاومة.

ودمرت الطائرات بشكل كامل مبنى جهاز الأمن الداخلي بمحافظة شمال غزة كما نفذت المقاتلات الإسرائيلية عدة غارات على محيط مقر الجوازات وسط مدينة غزة.

المصدر: RT