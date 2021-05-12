دعاء من صلاة التراويح في المسجد الأقصى نصرة لقطاع غزة

أدى الآلاف من الفلسطينيين صلاة التراويح يوم الثلاثاء في المسجد الأقصى، وتوجهوا بالدعاء لقطاع غزة الذي يتعرض لقصف الطيران الإسرائيلي منذ يوم الاثنين.

وتجددت الاشتباكات بين المقدسيين والشرطة الإسرائيلية بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي للمسجد الأقصى أثناء صلاة التراويح.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "وفا" أن عناصر من الجيش الإسرائيلي اعتدوا على المواطنين بشكل وحشي قرب بابي العامود والساهرة أثناء خروجهم من المسجد الأقصى، عقب أداء صلاة التراويح.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني وقوع عدد من الإصابات في باب الساهرة والعمود بعد اندلاع مواجهات مع المقدسيين.

وأشار الهلال الأحمر إلى أنه تعامل مع 7 إصابات بالرصاص المطاطي في منطقتي باب الساهرة وباب العامود، مبينا أنه تم علاج الجرحى ميدانيا.

ولفت إلى أن قوات من الشرطة اعتدت على طواقم إسعاف القدس، خلال توجههم للتعامل مع الإصابات في المسجد الأقصى، حيث تم منعهم من الدخول إلى هناك.

وحسب شهود عيان، فإن "قوات من الشرطة الإسرائيلية أحضرت فرق الخيالة وعناصر حرس الحدود، وهاجموا المواطنين المقدسيين بشكل همجي واعتدوا عليهم بالضرب".

وأضاف شهود العيان أن "سيارة المياه العادمة رشت المواطنين والمحال التجارية في شارع السلطان سليمان بشكل كبير، ما تسبب بأضرار في البضائع هناك".

المصدر: RT + وكالات