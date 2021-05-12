مراسلتنا: صفارات الإنذار تدوي الآن في مدينة الرملة وضواحيها

أفادت مراسلتنا بأن صفارات الإنذار تدوي الآن في مدينة الرملة وضواحيها، بعد رشقات صاروخية أطلقتها الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة ردا على قصف إسرائيلي طال القطاع.

وكانت كتائب القسام أعلنت قبل قليل قصف بئر السبع وتل أبيب ومطار بن غوريون بـ 210 صواريخ رداً على قصف الأبراج. وكشفت أن الضربة الصاروخية التي وجهتها فجر اليوم لتل أبيب ومطار "بن غوريون" استخدمت فيها لأول مرة صواريخ SH85 تيمناً بالقائد الراحل محمد أبو شمالة، إضافة إلى صواريخ من طراز A120،M75 ،J80 ،J90 فيما استهدفت بئر السبع بصواريخ من عائلة سجيل.

وشهدت مدينة الرملة وعدد من المدن الليلة مواجهات بين شبان فلسطينيين وعناصر الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين.

وذكرت الأنباء أن شبانا في الرملة، أحرقوا عشرات السيارات للمستوطنين في المدينة، وقالت الشرطة إنها اضطرت لإخلاء عشرات اليهود خوفا على حياتهم.

المصدر: RT