مستشار السيسي لمشروعات محور قناة السويس: الرئيس بعث الحياة في منطقة شرق القناة

قال الفريق مهاب مميش مستشار الرئيس المصري لمشروعات محور قناة السويس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث الحياة في منطقة شرق القناة من خلال المشروعات التي يتم تنفيذها.

وأضاف مميش خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز" يوم الثلاثاء، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل فكرة القيمة المضافة للصناعة.

وأفاد بأن قانون المنطقة الاقتصادية واللائحة التنفيذية تم تعديله بشكل يخدم حركة الصناعة.

وصرح بأن "المستثمر مش عايز يجي بلف السبع لفات.. عايز يلاقي كل احتياجاته ومتطلباته داخل المنطقة الاقتصادية.. ولهذا تم تعديل اللائحة وإعطاء المصتثمر مرونة في استكمال عمله".

المصدر: وسائل إعلام مصرية