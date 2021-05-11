المستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين في بلدة سنجل شمال رام الله

أفادت مراسلتنا بأن مستوطنين إسرائيليين هاجموا منازل الفلسطينيين في بلدة سنجل شمال رام الله.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن مستوطنين هاجموا عددا من منازل المواطنين الفلسطينيين في بلدة سنجل شمال مدينة رام الله، بحماية الجيش الإسرائيلي.

وأكدت مصادر محلية للوكالة أن "عشرات المستوطنين هاجموا المنازل الواقعة قرب الشارع الالتفافي الذي يمر من القرية، وتعود لعائلات خليل وعصفور وغفري".

وأضافت أن "الجيش الإسرائيلي وفر الحماية للمستوطنين المعتدين، وأطلق القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين، ما تسبب بإصابة عدد منهم بالاختناق".

المصدر: RT + "وفا"