الخزانة الأمريكية تعلن أنها فرضت عقوبات على 7 لبنانيين على صلة بـ"حزب الله"

أعلنت الخزانة الأمريكية الثلاثاء، أنها فرضت عقوبات على 7 لبنانيين على صلة بـ "حزب الله".

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وقالت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني إنها فرضت عقوبات على إبراهيم علي ضاهر رئيس الوحدة المالية المركزية لحزب الله، وعلى 6 آخرين استخدموا حساباتهم الشخصية في بعض البنوك اللبنانية، بما في ذلك "جمّال ترست بنك" كغطاء لتحويل ما يقرب من نصف مليار دولار أمريكي نيابة "القرض الحسن" الشركة المالية لحزب الله، وفق بيان وزارة الخزانة.

يتبع..