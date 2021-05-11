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نائب يكشف لـRT تفاصيل إطلاق زورق كويتي النار على صياد عراقي

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نائب يكشف لـRT تفاصيل إطلاق زورق كويتي النار على صياد عراقي
Reuters ALAA AL-MARJANI
صورة تعبيرية
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كشف النائب في مجلس النواب العراقي، كاظم الحمامي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل إطلاق زورق كويتي النار على صياد عراقي في المياه الإقليمية.

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وقال لـRT: "في التاسع من الشهر الحالي، أطلق زورق كويتي ثلاث رصاصات على الصياد العراقي (ياسر فرحان سلمان الحمداني) في خور عبد الله، العوامة 19".

وأضاف، أن "الصياد العراقي أصيب في منطقتي البطن والفخذ، ونقل إلى مستشفى أم قصر ثم إلى المستشفى التعليمي في البصرة، وهو في حالة خطرة الآن".

وأشار الحمامي، إلى أنه "يعمل على مخاطبة وزارة الخارجية العراقية لمتابعة هذا الاعتداء".

يذكر أن صيادين عراقيين يتعرضون بين فترة وأخرى للاعتقال في المياه الإقليمية من قبل خفر السواحل الكويتي، بسبب ما تعتبره الكويت "تجاوزا على مياهها الإقليمية".

المصدر: RT

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