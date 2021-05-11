الجزائر.. نحو 1500 قائمة ستشارك في الانتخابات التشريعية المبكرة

أفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن عدد القوائم التي تم قبول ترشحها للانتخابات التشريعية في الجزائر بلغ نحو 1500.

وقال رئيس السلطة الوطنية للانتخابات محمد شرفي إن عدد القوائم التي تم قبول ملفات ترشحها للانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 12 يونيو بلغ نحو 1500، فيما بلغ عدد القوائم التي تقدمت للترشح 2490 ضمت 25416 مرشحا منهم 12854 ينتمون لأحزاب و12562 مستقلون.

ويعود السبب الرئيسي لرفض نحو 1200 قائمة، ارتباط عدد من المرشحين بالمال الفاسد، علما أن من الشروط الواجب توافرها في المرشح "ألا يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة" كما جاء في قانون الانتخابات الصادر في مارس.

وبين أبرز من تم رفض ترشحهم أبو الفضل بعجي الأمين العام لحزب "جبهة التحرير الوطني" صاحب الأغلبية في البرلمان، بسبب "عدم أدائه للخدمة العسكرية".

ومازال أمام القضاء درس ملفات 700 قائمة بعد تقدم أصحابها بالطعن في قرار السلطة الوطنية للانتخابات.

ويشار إلى أن الحملة الانتخابية في 17 مايو ستشهد التنافس على 407 مقاعد نيابية، وهو عدد أقل من مقاعد المجلس السابق البالغ 462.

المصدر: "أ ف ب"