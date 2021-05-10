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4 قبائل ليبية تطالب الحكومة بالإفراج عن المحتجزين السياسيين

أخبار العالم العربي

4 قبائل ليبية تطالب الحكومة بالإفراج عن المحتجزين السياسيين
Reuters
طرابلس، ليبيا، أرشيف
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دعت لجنة المجالس الاجتماعية لقبائل ورفلة والقذاذفة والمقارحة وأولاد سليمان حكومة الوحدة الوطنية الليبية للإيفاء بالتزاماتها الخاصة بقانون المصالحة والإفراج عن 8 معتقلين سياسيين.

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وطالبت اللجنة من وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بالإفراج عن السياسيين "المحتجزين قسريا" والذين صدر قرار قضائي سابق بالإفراج عنهم خرقا لمخرجات حوار برلين الرابع وتجاوز للقانون الليبي والقانون الدولي الإنساني.

كما دعت السلطات الليبية التنفيذية والقضائية إلى الإسراع  في الإفراج عن هؤلاء المعتقلين السياسيين قبل نهاية شهر رمضان في إطار تعزيز الحوار حول المصالحة الوطنية.

المصدر: بوابة إفريقيا الإخبارية

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